Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

В городе Юности вновь побывал министр МЧС Евгений Зиничев. В Хабаровском крае сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка, связанная с дождевым паводком на реках бассейна реки Амур и малых реках края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники Дальневосточного Гидрометцентра.

Если у Хабаровска вода пошла на спад – минус 5 см за сутки, то в Комсомольске-на-Амуре, напротив, сложилась наиболее сложная ситуация. Уровень воды здесь сегодня увеличился на 13 см и составил 766 см, что уже на 116 см выше опасного явления.

В связи с этим, в городе проводится дополнительное наращивание группировки сил и средств МЧС России, а также Министерства обороны и территориальной подсистемы РСЧС.

Министр МЧС Евгений Зиничев оценил работу специалистов всех ведомств, совершив облёт подтопленных территорий на вертолете Ми-8. С воздуха, как на ладони, видны масштабы бедствия, а также дамбы, которые успели наростить в высоту и ширину, укрепили их конструкции песком, щебнем, обломками скальной породы, а также водонепроницаемыми материалами.









Позже в городе Юности состоялось координационное совещание, где главной новостью стала информация о том, что максимально уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре может достигнуть 850 см, а не 820 см, как предполагали ранее. Однако глава региона заявил, что город к большой воде готов.

«В настоящее время общая протяженность защитных сооружений составляет более 40 километров. Беря во внимание информацию Дальневосточного УГМС, принято решение о проведении круглосуточных работ по наращиванию высоты дамб до девяти метров. С этой целью с начала проведения работ тяжелой техникой доставлено порядка 101 тысячи куб.м. инертных материалов. Совместными усилиями волонтеров и добровольцев заготовлено порядка 379 тысяч мешков песчаной смеси», – добавил Сергей Фургал.

Возможно, гребень дождевого паводка подойдёт к Комсомольску-на-Амуре только к 9 сентября, но новый циклон, надвигающийся на край, может изменить ситуацию. Одно известно точно – вода в городе после прохождения гребня будет стоять долго и уходить медленно. Об этом заявила во время совещания глава Дальневосточного УГМС Светлана Агеева.

То есть, до начала холодов вернуться в подтопленные дома комсомольчане могут не успеть.

Напомним, шесть лет назад, в 2013 году, основной гребень паводка дошёл до Комсомольска-на-Амуре к 12 сентября, а уровень воды при этом составил 910 см.

На сегодняшний день в 10 муниципальных образованиях края остаются подтопленными 73 населённых пункта, 183 жилых дома и 745 приусадебных участка. Кроме того, в зоне подтопления находится более 1800 дачных участков.

Ольга АПОЛЛОНОВА, Хабаровский край