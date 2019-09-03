В Роспотребнадзоре рассказали о принципах правильного питания для школьников

В Роспотребнадзоре во вторник, 3 сентября, рассказали, как родителям следует организовать питание школьников. По словам специалистов, существует целый ряд правил, которые следует соблюдать.

Грамотная организация питания важна, чтобы обеспечить не только физическое, но и психическое здоровье школьника. Родителям рекомендуют обращать внимание на четкий режим питания, который включает в себя завтрак, обед, ужин, а также два перекуса.

Значение имеет и энергетическая ценность рациона. Для детей 7-11 лет она должна составлять 2300 калорий в день, ребята 11-14 лет должны употреблять до 2500 калорий, а 14-18 лет – до 3000 калорий. Содержание белков, жиров и углеводов необходимо поддерживать в соотношении 1:1:4 по массе.