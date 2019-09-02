На Урале через сутки после открытия обрушился новый мост

В Серовском районе (Свердловская область), вблизи села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, открывшийся 31 августа. Он был построен взамен тому, что сломался в октябре 2017 года. Мост через реку обрушился под Красноярском

Таким образом, новый мост местные жители ждали почти два года. Однако радость длилась недолго: новое строение, возведенное властями взамен разрушенного, размыло течением практически сразу после открытия.

Ситуацию прокомментировал глава Серовского городского округа Василий Сизиков. По его словам, из-за высокого уровня воды в реке Каква в конструкцию моста врезалось бревно, сообщает газета "Известия".

В настоящий момент поломку чинят специалисты, идет ремонт конструкций. Глава округа также пообещал, что мост восстановят в течение суток, и отметил, что он сертифицирован должным образом, пишет издание.