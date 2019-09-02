В ПФР предупредили пенсионеров о новых схемах мошенничества

В Пенсионный фонд России стали обращаться граждане с заявлениями, составленными с помощью лиц и организаций, предлагающих юридические услуги. Чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии.

За подобные заявления и сопутствующие услуги пенсионеры платят деньги. Однако ПФР напоминает, что все предоставляемые им услуги являются бесплатными. Включая назначение и перерасчет пенсии, выдачу СНИЛС и проч.

Также ПФР предупреждает о новой схеме обмана пенсионеров с хроническими заболеваниями. На созданном ложном сайте, который очень похож на официальный сайт ПФР, размещена реклама о лекарстве для лечения суставов.

Согласно размещенной информации, пенсионеры вправе получить это "чудо-лекарство". Однако сотрудники ПФР не предлагают и не рекламируют никаких товаров. Также они не ходят по домам и не просят документы для сверки.