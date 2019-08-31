Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Мороженое на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) президенте РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану продала Екатерина Сафронова.

Песков разъяснил ситуацию с покупкой мороженого у "той же самой" продавщицы

СМИ заметили, что второй раз на МАКС Путин покупает мороженое в палатке у одной и той же девушки.

В 2017 году на салоне российский лидер покупал мороженое у Екатерины.

Сафронова рассказала, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли. По словам девушки, компания, в которой на работает, уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания. "Вот так совпало", — сказала Екатерина. Девушка призналась, что во время встречи с президентом испытывала "волнение и стеснение".

Интервью Екатерины Сафроновой показали в эфире НТВ. В Интернете девушку стали называть "та самая мороженщица".

Мороженица отметила, что Путин сам выбирал лакомство, "долго не мог выбрать", и в итоге купил сливочное и шоколадное.