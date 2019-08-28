Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?

Владимир Путин на авиасалоне в Подмосковье угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Заплатив за сладость 5-тысчяной купюрой он попросил сдачу отдать министру на развитие российской авиации. Ролик выложили в Сеть.

Однако внимательные пользователи Сети и издание «Медиазона» обратили внимание, что 2 года назад президент покупал мороженое у той же продавщицы вместе с Рогозиным. Только косынку дама сменила на кепку. Просто ради любопытства, а в каком она, интересно, звании? Но, возможно, это действительно необходимо с точки зрения безопасности первых лиц государства

«Просто на МАКСе нет текучки кадров... даже продавщиц мороженного», «То есть вариант, что это просто престижная и высокооплачиваемая работа, за которую простые труженицы держаться обеими руками, боясь потерять, Вами даже теоретически не рассматривается?», «Если у продавщицы из года в год одни и те же клиенты, значит в стране действительно все стабильно»,- веселятся читатели.