Многодетные семьи, вопреки статистике, впали в беспросветную бедность
30 августа 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
Росстат подсчитал, сколько несовершеннолетних в стране проживает за чертой бедности. Как выяснилось, в 2017 году (это самые свежие данные, сведения за 2018 год будут доступны следующим летом) более четверти (26%) несовершеннолетних проживали в семьях, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум.
«Почётное» первое место занимают многодетные семьи: среди них доля реально бедных составила более половины (52,7%). Доля неимущих семей, проживающих вне городских поселений, составляет 44,9%.
На этом невесёлом фоне государственные «счетоводы» делают вывод о том, что в целом в стране бедность… снижается. В исследованном на предмет детской бедности 2017 году, если верить официальным цифрам, общая нищета российского населения упала аж до 13,2% (в 2016 г. показатель равнялся 13,9%).
Это не просто бедность – это бедность, которую можно с уверенностью назвать беспросветной. О том, что сегодня пресловутый «прожиточный минимум» бессовестно занижен, не писал только ленивый.
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