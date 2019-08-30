"Толкователь": Я понял, что журналистика будет уходить в соцсети

Создатель телеграм-канала "Толкователь" рассказал "Аргументам недели", как к нему пришла идея создания блога. Также он объяснил, в чем секрет успеха телеграм-канала.

- Как вам пришла в голову идея вести канал?

- Я работаю в журналистике с 1995 года. Был зам. главного редактора Лента.ру, главным редактором «Свободной прессы» и «Русской планеты». Уже в 2011-12 годах я понял, что журналистика будет уходить в соцсети и т.н. «самоСМИ». Медиа будут состоять из крупных холдингов (преимущественно под государственным контролем) и россыпи малых медиа и соцсетей. Развитие информационного бизнеса и удешевление производства континента не оставляют другого выбора журналистам. В 2019 году этот мой прогноз стал реальностью.

В 2011 году мы с другом открыли стэндалон Блог Толкователя, из него и выросли Телеграм-каналы Толкователь и Проэкономикс.

Телеграм из всех соцсетей оказался самой удобной (теперь он больше соцсеть, чем мессенджер) с точки зрения и интерфейса, и распространения, и контента. Потому в него и устремились тысячи журналистов, лидеров мнений, публицистов, политологов. Сегодня это главная новостная и интеллектуальная площадка в России.

- Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

- Тематика выросла из «материнского» Блога Толкователя – это история, политология, социология, наука. И главное – необычный взгляд на вроде бы обычные вещи. Плюс у Толкователя есть и умеренно левый, социал-демократический дух.

Уже по «Русской планете», которой я руководил в 2013-14 годах, я видел, что у российского читателя есть неудовлетворённый спрос на историю, на гуманитарные темы, на аналитику. Тогда как основная часть наших СМИ погрязла в новостной политике или агитации. Вообще у общества в целом есть запрос на нормализацию, на спокойный диалог, на язык без истерик. На мой взгляд, эти темы и этот язык есть в Толкователе.

- В чем ваша история успеха?

- В том, что я ответил на запрос своей аудитории. В том числе – и аудитории с умеренно-левыми взглядами. В России медиа в основном разделены на два больших лагеря – провластные (правые) и либеральные. Между тем, социология показывает, что около 50-60% россиян - приверженцы левых идей разных направлений – от радикального сталинизма до умеренно социал-демократии европейского типа. И вот для этой аудитории в России почти нет СМИ и тех же малых СМИ – телеграм-каналов.

Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

- Пока скорее хобби. Или ещё точнее – стартап. Доход пока небольшой, это в основном реклама других каналов, а также курсов, образовательных компаний. Где-то на уровне 20 тыс. руб. в месяц.

- Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

- Канал Толкователя делаю я один – его творческую часть. Канал Проэкономикс – нас там 2-3, иногда 4 пишущих. На два канал у нас есть ещё продюсер. Процесс трудоёмкий в том плане, что я много читаю, перевожу, анализирую. Сам пост средней величины в 1-1,5 тыс. знаков пишется 10-15 минут. Но вот подготовительный процесс – долгий. В среднем в будние дни работа над обоими каналами занимает минимум 6 часов, в выходные – еще 2-3 часа. Также какое-то время (иногда час-полтора в день) отнимает личная переписка с коллегами, читателями в мессенджере. Думаю, что в целом набегает 40-часовая рабочая неделя.

- Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

- Может не через год, а полтора-два года точно я бы хотел видеть канал как мини-СМИ, чтобы над ним работала небольшая редакция в 3-4 человека. Чтобы работа их окупалась, и вообще, чтобы канал (точнее, 2-3 канала) стали основным местом работы. И далее, чтобы канал развился в небольшое мультиформатное СМИ – кроме Телеграма это был бы ещё Ютуб, подкасты, блоги в других соцсетях, и всё это аккумулировалось бы на сайте (на том же сайте Толкователя). Дальше развитие – это еще и общественная деятельность: может, свой лекторий, проведение семинаров.