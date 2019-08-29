Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

К примеру, космонавтам запрещено есть хлеб. Дело в том, что хлебные крошки могут попасть в важное оборудование или в дыхательные пути, передаёт Planet Today. Нельзя в космосе и спать на кровати с подушками. Привычному отдыху мешает отсутствие гравитации, а потому астронавтам приходится спать в специальных мешках, которые ещё и нужно пристёгивать. В космос нельзя брать с собой любимый парфюм или дезодорант, поскольку состояние невесомости приводит к обострению обоняния и болезненному восприятию даже самого любимого аромата.