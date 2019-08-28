Мало у кого теперь будет профессия на всю жизнь. Спрос постоянно меняется

Рейтинги высокооплачиваемых занятий меняются на глазах. В советские времена за длинным рублём уходили в загранплавание, уезжали на Север, а на худой конец, устраивались таксистами. С приходом капитализма возник спрос на юристов, бухгалтеров и мастеров быстро выхватить ствол из кобуры. Но сегодня многие стрелки лежат под гранитными плитами в два человеческих роста, безработные юристы предлагают свои услуги на каждом углу, а таксист сидит в километровых пробках, рискуя не окупить бензин и ремонт машины. Сегодня россияне, особенно старшего поколения, с трудом понимают, в какую сферу мотивировать идти детей и внуков.



В каком российском городе больше всего бедных? Как нетрудно догадаться, в Москве. В столице запущена пилотная программа до 2020 г. по повышению доходов малоимущих семей, которая затронет 250 тыс. человек. О результатах пока говорить рано, но обращает на себя внимание, что программа не ставит целью переучить народ на некие перспективные и дефицитные профессии: например, переориентировать безработных юристов на работу с

деривативами и международным законодательством. Сейчас на такую специализацию есть спрос, а через полгода, может, кончится. Московский «пилот» принципиально отличается от программ по борьбе с бедностью в регионах, где для небогатых создают рабочие места, пусть даже совершенно бессмысленные, только бы они с голодухи не устроили бунт.

Философия столичного проекта в том, что при капитализме вообще нет понятия высокооплачиваемой профессии – всё зависит от условий, постоянно меняющихся в соответствии с законом спроса и предложения. Практически любое дело способно озолотить, если пройти в нём достаточно далеко.



Московская программа по борьбе с бедностью как раз и предлагает в духе современных тенденций не столько обучать новым профессиям, сколько создать условия для профессионального роста при снятии барьеров на пути к более высокооплачиваемой работе. Принципиальный момент – сохранение социальных выплат на детей малоимущим, например, на три года. А всё остальное – в их руках.



По данным Фонда «Общественное мнение», 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. Поэтому есть повод задуматься над своей будущей профессией. Ведь футурологи говорят, что в XXI веке человек за свою жизнь будет менять 3-4 специальности.



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