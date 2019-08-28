Ещё одного российского миллиардера осудили. За каждый миллиард дали по году

Бывшего гендиректора "Русской инвестиционной группы" Дмитрия Котляренко признали виновным в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму свыше 11 миллиардов рублей.



Следствие и суд установили, что с 2005 по 2008 годы Котляренко в составе ОПГ под руководством экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова заполучил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания".



Как пишет Караулов. Life, гражданин США Котляренко легализовывал похищенные деньги, заключая фиктивные сделки, после чего выводил средства на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре. На эти деньги члены ОПГ приобретали предметы роскоши и недвижимости за границей.



"Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сообщили в СК.



Правда, когда Котляренко сможет отбыть свой срок пока неизвестно, ведь мошенник успел скрыться в США. Как отмечают в СК, Соединенные Штаты отказывают в его выдаче, мотивируя это отсутствием соответствующего договора между двумя странами. В связи с этим обвинение Котляренко было предъявлено заочно, в такой же форме состоялся судебный процесс.



