Почти половина работающих россиян находятся в «квалификационной яме». Что это такое, объясняют эксперты

Примерно 45% российских работников находятся в квалификационной яме — у одних мало опыта и навыков и им пока трудно найти работу, у других – слишком избыточна квалификация и им уже трудно подобрать достойную вакансию.

По данным отчета «Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG) и «Ворлдскиллз Россия» хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме более половины трудоспособного населения страны. Для сравнения в Европе таких работников - 37 %.

Россию называют в докладе экспортером талантов с образованным, но стареющим населением, которое не чувствуют себя уверенно на рынке труда. Так же отмечается и малое количество фрилансеров и работников с неполной занятостью, сообщают "Ведомости".