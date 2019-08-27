Россияне не хотят спать на работе

В России провели опрос и выяснили, сколько работников поддерживает предложение ввести на работе «тихий час». Оказалось, что возможность поспать в перерывах между трудовыми обязанностями поддержали лишь 44%.

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«Большинство работодателей идею сиесты на местах не поддерживает (57%)... Работников, которым не нужна сиеста, также больше, чем тех, кто заинтересован таким предложением: 44% и 38% соответственно», - отмечают специалисты.

При этом чем моложе работники, тем активнее они поддерживают идею поспать в рабочие часы. Более половины опрошенных в возрасте до 24 лет выступают за то, чтобы иметь время на отдых в процессе работы, передаёт РИА Новости.