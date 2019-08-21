Сотрудникам спецслужб хотят запретить выезд за границу. Даже бывшим

Члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внесли новый законопроект, по которому даже бывшие сотрудники спецслужб не смогут покидать пределы России в течение пяти лет после увольнения.



Сейчас Федеральный закон №114 «О порядке выезда из РФ и въезда» ограничивает право сотрудников спецслужб на выезд за пределы России только в период, на который у них заключён контракт с ведомством. После увольнения запрет не действует за исключением случаев, когда экс-сотрудник осведомлён о сведениях особой важности или, уже согласно Закону «О гостайне», имеет доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно». Новый законопроект вносит в ст. 15 ФЗ-114 дополнительный пункт 7.1: «Право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено в случаях, если он уволен с военной службы в органах Федеральной службы безопасности, – до пяти лет со дня увольнения с военной службы». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие подобных мер требуется как для военнослужащих, так и гражданских лиц, так как «в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».



Новый закон о невыезде наверняка в штыки встретят за рубежом. Ведь Европейский суд по правам человека в Страсбурге уже штрафовал за это российские власти. Они не выдали загранпаспорт военному пенсионеру, который во время службы обладал секретами государственной важности.



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