Учёные рассказали, как выучить иностранный язык во сне

Швейцарские учёные подтвердили гипотезу о том, что человек в состоянии изучать иностранные языки даже во время сна. Для чистоты эксперимента исследователи изобрели новый язык, чтобы знание иностранных слов не повлияло на результаты проверки.

Во время сна добровольцам включали запись различных пар слов, где одно из них произносилось на родном языке, а второе – на придуманном, передаёт Мир24. После пробуждения испытуемым называли «иностранные» слова и спрашивали, может ли этот предмет уместиться в коробке.

Учёные сделали выводы, что незнакомые слова, которые человек слышит во время фазы глубокого сна, в последствии запоминаются гораздо легче. Отмечается, что здесь задействован механизм передачи информации их кратковременной памяти в долгосрочную.