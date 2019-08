Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Сразу же после взрыва на военном объекте в Северодвинске две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали отправлять свои данные международным организациям. Наблюдатели продолжают ждать отчетов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо, активисты сделала запрос, но российские власти ответили, что на станциях просто проблемы со связью. «Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — сказал исполнительный секретарь.

Никаких предположений, связанно ли все это со взрывом ракеты, оснащенной ядерным двигателем, в организации делать не стали, но в своем Twitter Зербо обнародовал карту распространения радиационного шлейфа.



To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed. We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.