"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

Военные эксперты считают, что сейчас в Северодвинске настоящий «маленький Чернобыль», потому что на испытаниях взорвался не какой -то двигатель, как сообщает Минобороны, а межконтинентальная крылатая ракета 9М730 «Буревестник». Эта сверхсекретная ракета оснащена ядерным двигателем, и по некоторым данным, является аналогом американского «Плутона».

Вся правда об армии, военных полигонах и о причинах взрывов в Ачинске

Как пишет сайт karaulovlife.ru, «Буревестник» настолько засекречен, что любую информацию об оружии можно получить только из неофициальных источников. О ней говорил президент Путин и то полунамеком, потому что на вооружение она еще не поступала и ее только готовили к испытаниям.

Андрей Караулов считает, что в Северодвинске сейчас «маленький Чернобыль». Радиационное заражение - полтора миллиона кюри минимум, и радиационный фон продолжает расти. Есть ли необходимость эвакуировать город, как это было в Ачинске, пока не понятно, но жителей вокруг полигона необходимо точно вывезти.

«Буревестник» - межконтинентальная ракета. И куда, в какую сторону рванула ее «головка» - неизвестно. Вообще-то, в таких случаях сразу выступает или министр обороны или верховный главнокомандующий. И называет точные цифры потерь. А у нас? В новостях пока ни одного сюжета, констатирует известный журналист.