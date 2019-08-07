Что стоит за взрывами в Ачинске и другими ЧП на военных полигонах?

Чрезвычайные происшествия на заводах боеприпасов, взрывы в военных частях в последнее время все чаще и чаще попадают в сводки новостей.

«Когда эти взрывы начались, мы были на даче в Каменке, в километре от военных складов. Мы сначала подумали, что фейерверк. Но хлопки стали нарастать, потом пошел дым, и мама поняла, что это взорвался склад. Я, мама и мой сын – мы побежали в лес куда глаза глядят. Люди кричали, соседи выскакивали и просто неслись, не понимая, куда бегут, нас отбрасывало взрывной волной. Я позвонила мужу, он уехал с работы, подобрал нас и увез в Красноярск", – вспоминают очевидцы взрывов в Ачинске в интервью изданию "Сибирь. Реалии".

Происшествие в Каменке обошлось Министерству обороны в миллиард рублей, но само ЧП породило много вопросов, на которые пока нет ответов. Для чего вдали от границ нужна военная часть укомплектованная "под завязку"? Что на самом деле произошло на складе боеприпасов? Откуда там столько вооружения, если военные собирались уже через пару лет вообще законсервировать объект?

Ведь это далеко не первые происшествия на военных объектах страны. О многих из них уже рассказывали в программе «Момент истины». Может быть причины у всех этих ЧП, одни и те же? В этом разбирался Андрей Караулов.