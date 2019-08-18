Минздрав России выдвинул идею проверять работников компаний на алкоголь

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве. Эта инициатива Минздрава включена в документ "Укрепление общественного здоровья".

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Профсоюзы оперативно отреагировали на идею тестирования работников на алкоголь. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что тестирование сотрудников на употребление алкоголя было бы оптимально вводить не "сверху", а через коллективный договор на предприятии, - передает РИА Новости.

Шершуков уточнил, что действующие нормы трудового права позволяют проводить медосвидетельствование сотрудника на предмет алкогольного опьянения, составлять акт и применять дисциплинарное взыскание, если человек пьян.

По его мнению, что есть риск возникновения разногласий о том, какое содержание алкоголя в крови считать достаточным для вынесения санкций.

"Если в данном случае мы говорим об инициативе Минздрава, то, конечно, оптимальный вариант - любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии", - подчеркнул Александр Шершуков.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее прокомментировал в идею Министерства здравоохранения России штрафовать курильщиков на работе