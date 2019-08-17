Сенатор Рязанский прокомментировал идею Минздрава штрафовать за курение на работе

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в идею Министерства здравоохранения России штрафовать курильщиков на работе.

Минздрав порекомендует компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

По мнению сенатора, штрафовать за курение в рабочее время компании не смогут. Но можно придумать какие-то поощрения для некурящих работников.

Валерий Рязанский напомнил, что в советское время люди, которые не брали больничных, не курили, поддерживали здоровье, а также регулярно занимались физической культурой, поощрялись дополнительными днями к отпуску, - передает RT.

По его мнению, любые формы хороши, которые могли бы позволить избавлять людей от вредных привычек», — заключил он.

В Минздраве предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений, чтобы заменить перекуры и поспособствуют разрядке во время работы.