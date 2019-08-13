Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России

В российском Министерстве труда рассказал, какие профессии на сегодняшний день являются самыми востребованными в стране. Специалисты провели опрос среди 27 компаний, передаёт КП.

Оказалось, что в десятку самых популярных профессий входят продавцы-кассиры, юристы, педагоги дополнительного образования и профессионального обучения, медсёстры, бухгалтеры, делопроизводители, педагоги-дефектологи, специалисты по закупкам и социальной работе.

Специалисты подчеркивают, что список был составлен с учетом потребности в работниках, количества имеющихся на рынке труда вакансий и многих других факторов.