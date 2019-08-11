Специалисты рaсскaзaли о позитивных и негaтивных последствиях ежедневного употребления кофе. Исследователи также считают, что употребление кофе способно улучшить нaстроение и позитивно скaзaться нa рaботе мозгa.

Как сообщает НСН, бариста Глеб Невейкин отметил, что главной особенностью хорошего кофе является свежесть обжарки зерен: "Для меня пик вкуса кофе раскрывается на второй-третьей неделе со дня обжарки. Но надо различать срок годности и свежесть обжарки. Это разные категории. Как, например, есть молоко, которое хранится год. Там от настоящего молока мало что осталось, и вы предпочтете купить молоко, который хранится несколько дней, потому что оно свежее. С кофе то же самое".