В музее «Новый Иерусалим» выставлены ценности, конфискованные у настоящего Остапа Бендера в юбке аферистки Жанны Буллок и ее мужа бывшего вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова.

Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

Экс-чиновник благополучно сидит за кражу 13 миллиардов, а вот его далеко не благоверная, которая заочно осуждена в России на 11 лет, наслаждается жизнью в Америке, организуя гастроли Русского Национального оркестра в Нью-Йорке и выставку RUSSIA! в музее Гуггенхайма.

Путь Жанны Буллок, бывшей гражданки белорусского захолустья Самуйлик, в высшее богемное общество Нью-Йорка был непрост. Тут и, как говорят, тяжелые будни валютной проститутки, и замужество ради грин-карт и обвинение мужа в насилии. И как главная удача – знакомство с вице-президентом «Инкомбанка» Алексеем Кузнецовым который на подарки Жанне не скупился и он потратил сотни тысяч долларов из бюджета компании.

Став вице-губернатором Московской области, банкир Кузнецов женился на Буллок, украл миллиарды, купил активы и записал их на супругу. Но часть имущества все же конфисковали. Его и выставили на всеобщее обозрение в музее. Публика увидит набор Фаберже, подлинники Сурикова, Шагала, Маковского, Шишкина, Бенуа, Левитана, Шагала, полторы тысячи книг, икон, оружия и мебели.

А вообще удивительно, как жены проворовашихся чиновников тяготеют к искусству, некоторые не только коллекционируют картины, но и сами берутся за кисти и краски. Вот и жена экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева наворовала и в художники подалась. Может тюремные сроки как-то стимулируют творчество?