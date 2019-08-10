Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка художницы Eva. Как оказалось за пошлым псевдонимом скрывается бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны и жемчужины гарема экс-министра Анатолия Сердюкова Евгения Васильева.

Странно, но похоже 34 дня в заключении и домашний арест благотворно сказались на творческом потенциале проворовавшейся чиновницы. За это время Васильева выпустила сборник стихов, организовала выставку своих картин и даже сняла музыкальный клип.

На сайте музея отмечается, что работы сюрреалистки-примитивистки хорошо известны ценителям современного искусства на Западе и в США. А сам проект «демонстрирует некоторые грани искусства, включая обработанные с помощью компьютерных программ фотографии («Трансформация»), скульптурные композиции («Сотворение») и видеоарт («Око»)».

А вот блогеры уверены, что творить в апартаментах за 10 миллионов долларов, имея под боком мужа топ-менеджером госкорпорации и по совместительству управдома элитной недвижимости, которая также принадлежит «криминальной парочке», одно удовольствие.