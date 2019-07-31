Учёные рассказали о новой потребительской корзине для женщин и мужчин

Учёные предложили пересмотреть состав потребительской корзины для россиян и определить, какие продукты должны в неё попасть в зависимости от возраста и гендерной принадлежности.

Согласно подсчётам, потребительская корзина взрослого мужчины в год должна составлять 980 килограмм, а для женщины – 837 килограмм. При этом предлагается отдельно определить набор продуктов для младенцев (1-3 года), дошкольников (4-6 лет), школьников (7-15 лет) и пенсионеров (от 60 лет).

При учёте всех рекомендаций специалистов, стоимость обновленной потребительской корзины для мужчин будет составлять порядка 16 тысяч рублей в месяц, для женщин – около 13,7 тысяч рублей. За еду для школьников придётся отдать 15 тысяч рублей, дошкольники обойдутся родителям в 10,3 тысячи рублей, а пенсионеры будут тратить 13,2 тысячи рублей в месяц, передаёт URA.RU.