Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами
30 июля 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами руководителей субъекта Федерации. Глава Минприроды направлен в Сибирь лично проверить на месте.
"Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - заявил премьер на совещании с вице-премьерами, на которое были приглашены министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и глава МЧС Евгений Зиничев.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что "прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный", - передает ТАСС.
Министр обратился к Медведеву с просьбой "дать поручение главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный усиленный контроль и отвечать персонально за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер".
Медведев поручил ему самому вылететь и проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте.
"Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет", - доложил Кобылкин.
Во вторник, 30 июля, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах Российской Федерации.