В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Во вторник, 30 июля, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах Российской Федерации. Соответствующую информацию сегодня предоставил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Согласно последним данным, наиболее сложная ситуация с природными пожарами сейчас наблюдается Красноярском крае, Иркутской области, в Бурятии и Республике Саха, передает РИА "Новости". В общей сложности площадь возгораний в лесах России составляет 2,7 миллиона гектаров – это на 12 процентов больше, чем в прошлом году.