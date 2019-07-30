Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась и превысила миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров. По информации Лесопожарного центра, сегодня в Красноярском крае зафиксировано 99 очагов возгорания на площади 1 042 434 гектара, 80 из них находятся в зоне контроля на площади 1 037 654 гектара.

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Очаги располагаются в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах края, - сообщает РИА Новости. Всего в Сибири горит более трех миллионов гектаров тайги.

Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает тушение некоторых видов пожаров "бессмысленным" из-за угрозы жизни спасателей и по экономическим соображениям. Мнение Усса провокомментировал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Спасатель заявил, что если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров.

Дым от лесных пожаров достигает городов. Люди задыхаются.

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"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири