Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

Сейчас в Сибири горят почти 3 миллиона гектаров леса, но их никто не тушит. Причина в принятом указе, согласно которому запрещено тушить пожары, если затраты на это превышают возможный ущерб. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям становится тяжело дышать. Сложившаяся ситуация возмутила простых людей, селебрити, активистов и правозащитников. Все они выходят с разными заявлениями, но призыв у них один: «Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти». Корреспондент «Аргументов Недели» узнала, о чём просят власть знаменитые россияне.

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Уже несколько дней люди по всей России бьют тревогу и требуют начать тушить пожары в Сибири. Теперь об этом просят и знаменитости. Они выходят с громкими заявлениями и пытаются всячески привлечь внимание к проблеме.

Одним из первых тревогу забил звезда Евровидения Сергей Лазарев. Он написал у себя в Инстаграме большой пост, в котором задал много вопросов властям: «Страшные пожары в Сибири! Ко мне в директ поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, так как по их мнению пожарами не занимаются должным образом и не тушат! Друзья, что же происходит за ужас? Почему это ещё не названо национальной трагедией, ведь по последним данным горит 3 млн гектаров леса! Гибнут животные, птицы, строения, страдают от смога люди! Почему это ещё не главная новость по всем каналам страны? Почему????? Почему не введен режим ЧС в регионе? Спасите Сибирь! Мы вечно всем помогаем, вечно пытаемся быть крутыми и независимыми в глазах всего мира, но почему же не можем помочь сами себе?»

Сергею Лазареву вторит его коллега по цеху Василий Вакуленко, он же известный рэпер Баста. Он сделал совместное заявление с участниками своего лейбла Gazgolder: «В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти», – написал в эмоциональном посте исполнитель.

Высказались и актёры. Известная актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова также использовала Инстаграм для крика о помощи: «Мой директ завален просьбами, и я не могу пройти мимо и не поддержать жителей Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектар, просто вдумайтесь в эти цифры! 2,3 миллиона гектар леса! Всё видно и из космоса, люди, дети в разных уголках нашей Родины, просто задыхаются! Сибирь превращается в пустыню, огромная трагедия, которая почему-то реально не на первых полосах СМИ и не самая главная новость на федеральных каналах. Почему?! То, что сейчас происходит с лесом, а точнее с тем, что НЕ происходит, у огромного числа людей вызывает недоумение, гнев и главное – страх, в связи с этим уже набирает обороты петиция, которую меня и попросили поддержать граждане моей страны! Формулировка, что «стоимость тушения превышает размер возможного ущерба», людям не понятна, так как «ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие». И теперь едкий смок уже не только в Сибири, но и на Урале. Если Вам не всё равно, что наш лес горит, а люди задыхаются, подпишите петицию, дабы привлечь внимание высших чиновников к данной трагедии и сказать #НамМнеНеВсёРавно!»

Петицию, о которой пишет Кожевникова, создали на известном портале Change.org, и её подписали уже 440 тысяч человек (информация актуальна на момент публикации). Автор петиции – Ольга Козулина написала сопроводительное письмо, в котором требует немедленно ввести режим чрезвычайной ситуации: «В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС».

Обычные люди тоже не остались в стороне. В комментариях к публикациям можно встретить огромное количество гневных сообщений. Так, Вероника Равинская написала: «Экология в целом летит в тартарары, а своим равнодушием мир сам себя убьёт рано или поздно, и это касается не только лесов Сибири и России, как в данном случае, а всего мира в целом». Её поддержала Екатерина Лазаревич, которую эта проблема коснулась лично: «Каждое лето так. Один раз огонь был так близко, что был виден с участка, мы даже вещи начали увозить. Вот например, делала эти фотки когда училась в Братске осенью, где-то 3-4 года назад».









Но всё ли так страшно на самом деле? «Аргументы Недели» узнали это у эксперта, заслуженного эколога России Андрея Пешкова. «Это катастрофа регионального масштаба, такого никогда не было. Это безобразие, которое не только вызвано природными явлениями (это ожидаемо), но и как всегда службы оказались не готовы. Лесная охрана развалена, финансирование урезано, а чиновники говорят, что ущерб не такой большой – это всё враки. Как они будут считать ущерб экосистеме? Ведь специалистов там нет. А ущерб этот лежит на нескольких уровнях. Первый – сгоревший лес. Второй – ущерб экосистеме, который во много раз больше, чем ущерб древесине, который считают лесники. Третий – ущерб экономике и здоровью людей. Население будет миллионами кашлять и болеть после отравления угарным газом, придётся возмещать. Также люди не выйдут на работу или будут работать плохо, а это уже ущерб трудовым ресурсам на десятки миллионов рублей. И кто теперь скажет, что этот урон для страны небольшой, поэтому тушить не надо?», – объяснил Пешков.

В это же время глава Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить пожар нерентабельно. «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — сказал он.

Анастасия Нечепурнова