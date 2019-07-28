Роспотребнадзор: названы самые комариные места Московской области

В Подмосковье наибольшая концентрация комаров наблюдается в районе Павловского Посада и Ногинска. В Роспотребнадзоре отметили, что такие выводы были сделаны по результатам многолетних наблюдений.

"На территории Московской области из всех компонентов гнуса: комары, мокрецы, мошки, москиты, слепни, фенологические наблюдения ведутся только за кровососущими комарами", – сообщили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает издание "Вечерняя Москва", эксперты рассказали о том, что где-то после 25 мая в лесах и рощах появляются комары. Если комары появились раньше — лето будет холодным. Если комаров много, то будет обильный урожай ягод.