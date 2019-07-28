В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход

Патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Он начался после утренней литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Отметим, что 28 июля в церковном календаре РПЦ отмечается день памяти крестителя Руси великого князя Киевского Владимира, который был канонизирован в XIII веке. Он, согласно "Повести временных лет", принял крещение византийском поселении на территории Крыма – Корсуни. Как уточняет ТАСС, именно после этого православие на Руси стало государственной религией.

В июне 2008 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился к властям России, Украины и Белоруссии с предложением включить в список государственных памятных дат день памяти святого Владимира. Летом 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин поручили Минкульту разработать соответствующий законопроект. Глава государства подписал его в мае 2010 года.