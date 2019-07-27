За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек

На Тверской еще за час до начала митинга начали задерживать людей. Два полицейских автобуса уже забиты, сейчас прохожих ведут в третий. По данным ОВД-инфо, число задержанных достигло 36 человек, но их больше.

На самом деле журналисты рассказывают, что задерживают практически всех, кто не может предъявить пресс-карту. Улицы оцеплены, полицейские автобусы припаркованы вдоль дороги. Полиция обыскивает прохожих, досматривает личные вещи, рекордное количество сотрудников ОМОНа стянуто к центру и они выдавливает людей от московской мэрии.