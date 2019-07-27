Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Депутат Госдумы, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская опубликовала свои предложения, реализация которых, на ее взгляд, поможет борьбе с вопиющей проблемой насилия в российских семьях. В последнее время участились случаи насильственной гибели женщин на почве насилия в семье. В связи с чем столичные блогеры запустили флешмобы #ЯНеХотелаУмирать и #ПротивДомашнегоНасилия.

"На днях федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что в обществе назрела острая необходимость работы в этом направлении. Полностью поддерживаю такую инициативу, так как данная проблема действительно существует и требует принятия дополнительных мер по предотвращению насилия в семье.

Наиболее распространёнными категориями жертв домашнего насилия являются женщины и дети. Очень часто женщина сталкивается с проблемой алкогольной агрессии своего мужа, понимая, что рискует своим здоровьем и жизнью (а также здоровьем и жизнью своего ребёнка), терпит вынужденно всю эту ситуацию из-за страха, стыда, общественного порицания, а проблема будет только усугубляться. В итоге, в лучшем случае, решается на развод, а в худшем - её жизнь превращается в ад, и, к сожалению, это часто приводит к трагическому концу... Другого выхода, по всей видимости, нет.

Поэтому важно принять достаточные меры для пресечения такой практики: для начала при поступлении заявления в суд от потерпевшей стороны, с указанием фактов домашнего насилия, суды не должны затягивать бракоразводный процесс под псевдомотивом возможности примирения, которое априори невозможно, а незамедлительно выносить решение о разводе, с принятием мер по недопущению оказания давления на потерпевшую сторону, так как практически обязательным продолжением «марлезонского балета» ответчика будет месть. Ну и, конечно, людям необходимо проявлять чувство сострадания и поддержки по отношению к потерпевшей стороне, которой необходимо преодолеть стыд перед окружающими и идти дальше...

Я уверена в том, что при общественной, судебной и церковной поддержке, когда ещё на начальной стадии проявления агрессии и насилия в семье будет решён вопрос о расторжении брака, трагических последствий можно избежать".