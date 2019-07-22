Уголовное дело похитителя картины «Ай-Петри. Крым» сегодня будет рассмотрено в суде

Уголовное дело в отношении уроженца Крыма Дениса ЧУПРИКОВА, которого обвиняют в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, сегодня будет рассмотрено в суде, пишут «Аргументы недели-Крым».

Слушание начинается в 11:30 в Замоскворецком суде Москвы. Прокурор огласить текст обвинения, подсудимому дадут слово, чтобы выразить свое отношение к обвинению. Далее будет определен порядок исследования доказательств, передает «Интерфакс».

Напомним, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковки 27 января. Похитителем оказался уроженец Феодосии Денис ЧУПРИКОВ. Злоумышленник, не прячась, под видом сотрудника галереи снял картину со стены и скрылся. В скором времени его задержали, а картину нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья – именно это место указал похититель. ЧУПРИКОВА обвинили по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность», а также арестовали до 27 марта.