Горячий ТОП региональных новостей: в Костроме продолжают борьбу с женщинами древнейшей профессии

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: попытка суицида в Новосибирске, кража вещей в Калининграде и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области водитель скутера получил травмы из-за сумки с арбузом. Сумка с арбузом, который вез водитель, оказалась слишком тяжелой, и мужчина не удержал равновесие, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромские проститутки лишились двух информационных платформ. В интернете были указаны анкеты и контакты девушек легкого поведения со всей России. В результате иска Димитровский районный суд Костромы признал размещенную информацию на сайтах незаконной и постановил закрыть их. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

В женской исправительной колонии состоялся официальный процесс бракосочетания. Официально зарегистрировать брак планировали давно, но постоянно переносили дату. Теперь откладывать уже некуда – конец срока отбывания наказания у 29-летней женщины заканчивается в 2028 году. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирске молодого мужчину уберегли от суицида. Спасателям удалось спасти мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна. Спасательная операция длилась чуть больше 40 минут и завершилась ближе к двум часам ночи. Об этом пишет НДН.инфо.

Цыган увёл трёх лошадей у фермеров из Кирово-Чепецка. В полицию обратился жители города Кирово-Чепецка. У них с земельного участка пропали три лошади. Свой ущерб потерпевшие оценили в 400 тысяч рублей, отмечает Новый Вариант.

В Калининграде полицейские задержали мужчину, трижды похищавшего вещи из одной и той же квартиры. 29-летний бывший супруг, находясь в квартире потерпевшей на улице Черняховского, тайно похитил мобильный телефон, причинив ущерб в сумме 30 000 рублей, как уточняет НИА Калининград.

В Арзгирском районе в результате пожара погибла девочка. 25-летняя женщина в одном из домовладений в посёлке Чограйском Арзгирского района, оставив без присмотра двух малолетних дочерей, ушла во двор. В это время в доме произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело 5-летней девочки, ее 2-летняя сестра смогла выбраться, сообщает Ставропольский репортер.