Украинская администрация не собирается возобновлять поставки воды в Крым

Практически в этом признался бывший соратник Петра ПОРОШЕНКО, говоря о Северо-Крымском водном канале, пишут «Аргументы недели-Крым».

Представитель президента Украины в Крыму (ни разу в Крым за время своего представительства не наведывавшийся) Борис БАБИН заявил, что возобновление поставок воды на полуостров с материковой части Украины поможет восстановлению крымской экономики, в чем украинская администрация не заинтересована.

По мнению БАБИНА, данная мера является «одним из основных реально доступных орудий для деоккупации».