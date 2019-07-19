Украинская администрация не собирается возобновлять поставки воды в Крым
19 июля 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Практически в этом признался бывший соратник Петра ПОРОШЕНКО, говоря о Северо-Крымском водном канале, пишут «Аргументы недели-Крым».
Представитель президента Украины в Крыму (ни разу в Крым за время своего представительства не наведывавшийся) Борис БАБИН заявил, что возобновление поставок воды на полуостров с материковой части Украины поможет восстановлению крымской экономики, в чем украинская администрация не заинтересована.
По мнению БАБИНА, данная мера является «одним из основных реально доступных орудий для деоккупации».