Современные леди и социальные сети

Огромное влияние на воспитание поколения «всегда онлайн» оказывают социальные сети, в женском сегменте которых правят балом звезды проекта «Дом-2», бьюти-блогерши, а также юные модели, подражающие непревзойденной Ким Кардашьян. Доступность, бросающая вызов сексуальность, дерзкие, слегка нахальные манеры, – такой образ современной девушки растиражирован и пользуется успехом, однако, он не может служить постоянным источником уверенности в себе, и более того, выполнить актуальный общественный запрос на настоящую женственность, нежность и очарование – считает автор проекта «Прекрасная Леди», кандидат исторических наук Мария Богословская.



– Вы – автор популярного, не побоюсь этого слова, воспитательного проекта «Прекрасная Леди», предлагающего подписчицам вести себя как леди – благородно и сдержанно. Расскажите, как возникла идея портала?



- Проекту уже больше семи лет. Идея родилась однажды вечером, когда я – обычный пользователь «ВКонтакте», тщетно пыталась найти для себя какое-нибудь сообщество, где контент бы обходился без пошлости и вульгарности, был полезным, интересным, познавательным и отличался бы высоким качеством. Помню, как прочитала какой-то пост на тему того, какой в представлении автора должна быть современная девушка – стервозной, немного хамоватой и сильной в своей черствости к проблемам других, и в очередной раз ужаснулась. Тогда и решила – достаточно, если так и дальше будут воспитывать наше молодое поколение, в скором времени культура, благовоспитанность, уважение и благородство выйдут в тираж. «Нечего возмущаться», – подумала я, – «бери и делай сама то, что считаешь важным и полезным». И в тот же вечер создала маленькую группу «ВКонтакте».



Правда, тогда я назвала ее «Истинная леди», а потом переименовала в «Прекрасную Леди» – показалось, что так благозвучнее, к тому же вызывает приятные ассоциации с известным фильмом по мотивам «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Кстати, сюжет в фильме строится как раз на том, как из грубой и неотесанной простушки можно стать настоящей леди-совершенство, если упорно работать над собой и верить в то, что это возможно. В проекте мы ежедневно проделываем подобную работу для наших читательниц, учим их раскрывать в себе внутреннюю красоту настоящих леди, рассказываем, как правильно вести себя в обществе, в различных жизненных ситуациях, как развить в себе уверенность, стать более женственными, элегантными и аристократичными.



- Почему вообще вам стала близка эта тема?



- Много лет я проработала преподавателем в ВУЗе. Для меня образование и воспитание молодежи – не пустой звук. Я вижу, что молодое поколение тянется к культуре, чтению, познанию нового. Вопреки расхожему мнению о том, что молодежь ничего не читает, тупеет и ничем не интересуется, работая в университете, я каждый день убеждалась, что это заблуждение. Внутри них жива тяга к самообразованию, просвещению и раскрытию в полной мере своей личности. Проблема только одна – им предлагают либо скучную «доисторическую» форму обучения, которую давно пора отправить на свалку истории, потому что в современном мире она просто не притягивает их внимание и интерес. Либо же им дают продукт в любимом интернете, который существенно понижает их интеллектуальный и общекультурный уровень. Выбор небольшой, потому они и не могут раскрыть свой внутренний потенциал. Мне же, как преподавателю, всегда хотелось открыть неизведанные прекрасные грани в каждом студенте. Потому-то я и выбрала самую, на мой взгляд, идеальную форму образования – социальные медиа, где они проводят большинство своего времени.



Как историк, я понимаю всю важность воспитания и образования, заложенных в человека с юности. Как маркетолог, знаю, как можно осуществить задуманное в современных реалиях, ориентируясь на нужную целевую аудиторию. Итоги работы и положительный отклик вы можете наблюдать уже на протяжении нескольких лет.



- В чем, на ваш взгляд, заключается главная миссия проекта?



- Говоря о миссии, снова сделаю упор на том, что проект носит образовательную, просветительскую и воспитательную цель одновременно. Он ориентирован на девушек и молодых женщин, которые хотят обрести уверенность, открыть в себе истинную леди, которая благородна, изящна, женственна, элегантна, мудра и, главное, всесторонне развита. Леди не может быть серой мышкой, это всегда личность, которую невозможно не заметить и не запомнить. Такие люди оставляют след в истории не только своей семьи, но и, конечно, своего Отечества.



Екатерина Великая, основав Смольный институт благородных девиц, показала, что роль женщины в государстве настолько велика, что для формирования нового типа женской личности требуется и особый подход к обучению и образованию. Не зря же одна из главных целей «Императорского воспитательного общества» звучала так: «Дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Представьте себе, если уже тогда этот вопрос рассматривался на государственном уровне, и в дальнейшем его решение способствовало формированию нашей сильнейшей прослойки интеллигенции, то, как важно формировать такой «ресурс» сейчас, когда в общей своей массе интернет-пропаганда внушает подросткам, в общем-то, безнравственные и чуждые сильному и здоровому обществу ценности. Без образованных, благородных, сильных духом, культурой, воспитанием и интеллигентностью девушек (будущих женщин) невозможно говорить и о прогрессивном передовом обществе.



Миссия проекта заключается в воспитании в молодом поколении культурных ценностей, моральных и духовных принципов развития полноценной личности для современного общества. Можете назвать их будущими «супер-женщинами», которые по праву уникальны, выделяясь из серой массы полным спектром своих «сверхспособностей».



- Расскажите немного о ваших читателях. Как я понимаю, ваша основная аудитория - молодежь, сильно подверженная веяниям моды. Как удается ее удержать в условиях роста рэп-культуры, популярности «пацанского имиджа» той же Насти Ивлеевой и многих других звезд? В чем сегодня привлекательность леди?



- Да, наша основная аудитория – это молодежь. Мы часто говорим, что нас выбирают по зову сердца. Вы удивитесь, но мы никого никогда не удерживаем. В этом просто нет необходимости. Если наши идеи и «леди-философия» находят отклик в душе у человека, он сам нас выбирает. Сказать, чтобы мы вели какие-то пиар-мероприятия по привлечению в наши ряды читательниц, мы не можем. Девушки приходят, смотрят и либо уходят, либо остаются и надолго. Таким образом, у нас образовался целый круг верных поклонниц «Прекрасной Леди». Они читают, учатся, обсуждают между собой различные проблемные темы, делятся жизненными ситуациями, находят поддержку и помощь и, конечно, обретают единомышленников. Можно сказать, что постепенно нам удалось создать настоящее сообщество молодых девушек, которые в какой-то степени не боятся бросить вызов насаждаемой повсюду философии «антикультуры».



Многие удивляются нашему охвату аудитории и количеству подписчиков и спрашивают, в чем секрет нашей популярности. Для меня это нисколько не удивительно. Тяга к развитию собственной личности с помощью культуры, образования, просвещения и воспитания очень сильна среди нашей молодежи и она только крепнет с каждым днем. Ведь если раньше можно было выделиться бескультурьем, это был своего рода вызов обществу, то теперь, чтобы отличаться от серой массы и быть личностью, достаточно хотя бы начать размышлять, исследовать, познавать и вести себя по-королевски.



- Чем вы отличаетесь от множества инстаграм – инфлюэнсеров, коучей, моделей, "фитоняшек", пропагандой своего образа жизни запускающих в работу механизмы общества потребления?



- В нашем мире гораздо сложнее оставаться леди, нежели быть «пацанкой», поэтому-то многие и выбирают то, что попроще. Но многие – это далеко не все. Повторюсь, все идет от потребностей человека. Одни хотят, чтобы за них все делали коучи, которые дают им надежду на «волшебную таблетку», якобы решающую все проблемы. Но очарование этими «инфлюэнсерами» быстро проходит, когда успеха ждешь, а он не приходит. Потому что глубины в том, что они предлагают, зачастую нет. Люди пробуют, но наполнить жизнь пустотой невозможно. Все, что банально и легко дается, все равно приводит к скуке и разочарованию.



Мы же в «Леди» всегда настаиваем на том, что чтобы чего-то добиться, требуется сложная и многоступенчатая работа над собой, высокая планка требований к самой себе, стремление к каждодневному совершенствованию характера, реакций, осмыслению даже своих слов. Только такой подход раскрывает личность и помогает обрести силы для достижения успеха. И думаю, что в этом – одно из наших основных отличий.



- Как историку вам хорошо известно, насколько непростой была жизнь женщины в XIX веке. Не кажется ли вам, что некоторые формальные правила поведения – лишь рудименты давно ушедшей эпохи, и сегодня они никак не должны быть частью имиджа «сильной и независимой»?



- Мне очень нравится фраза, что воспитание и благородство всегда в моде. Это такое состояние человека, которое неподвластно сменам исторических времен.



Если человек придерживается определенных принципов в выборе вектора своего обращения с другими, своей реакции на трудные происшествия в жизни и своих нравственных ценностей, он становится внутренне очень сильной личностью, у которой есть стержень. Поэтому говорить о том, что быть леди – значит быть слабой и зависимой, это большая ошибка.



В XXI веке, чтобы оставаться леди, нужен огромный запас смелости, ведь это колоссальный риск быть неприятной и часто непонятой. К тому же, чтобы, например, не ответить на хамство грубостью, требуется, безусловно, не только сильный характер, но и огромный запас внутреннего самоуважения. А представьте себе, какой силой воли надо обладать, чтобы контролировать эмоции в моменты, когда любой другой бы сорвался и устроил истерику. Так что, никак не могу согласиться, что леди это не сильная и зависимая женщина, скорее, наоборот.



- А как совместить идею о леди с современным феминизмом?



– Я понимаю, о чем вы спрашиваете, когда говорите про феминизм в его современной форме. Мы с этой проблемой тоже сталкивались, когда сторонники «феминизма» были уверены, что наши идеи вражеские и чуждые им. Но тут хочу отметить одну деталь. Не нужно извращать феминизм, превращая его в борьбу с женственностью. Никто и никогда не говорил о том, что леди не должна голосовать на выборах, не имеет права работать на той работе, которая ей по нраву, или лишена возможности выбрать себе в мужья того, кого пожелает. Женские права в разрезе юридическо-законодательной инициативы – это очень важное и нужное направление, которое действительно спасло многих женщин от притеснений и унижений. Но и перегибать палку, ударяясь в идеи типа «давайте заменим мужчин женщинами и уничтожим мужской пол», тоже не следует. Это уже не феминизм, а экстремизм. И, конечно, такую форму мы не поддерживаем. Не как леди даже, а чисто по-человечески, считаем, что любое унижение по половому признаку в том числе – есть нарушение прав человека.



- На портале можно найти огромное количество рекомендованной для леди литературы, в которой тщательно описан ее идеальный образ. А кто среди современных женщин – лидеров, на ваш взгляд, является образцом для подражания? Кто вас вдохновляет?



- Меня лично всегда вдохновляла великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и жена последнего русского царя Николая II – Александра Федоровна. Эти две женщины послужили для меня идеалами леди на все времена. Достаточно изучить их биографии и почитать их письма, дневниковые записи. Сколько внутреннего благородства, сколько веры, терпения, труда.



Среди современных женщин-лидеров всегда выделяю тех, кто готов жить не ради себя только, но и настолько богат внутренне, что делится этим светом любви с другими. Таким человеком, безусловно, была Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Также я восхищаюсь тем, что делает Чулпан Хаматова, например.



Есть женщины, которыми невозможно не восторгаться. Для меня источником огромного вдохновения и примером того, как можно жить и воплощать в жизнь свою мечту, является Ирина Винер-Усманова. Да, она «железная леди», но одновременно и яркий пример того, как нужно и важно отстаивать свои принципы в любые времена. А какая яркая и неповторимая леди - наша оперная дива Анна Нетребко! Ее сила воли и характер сочетаются с красотой и профессионализмом. Невозможно обойти вниманием и такую леди, как Ирина Александровна Антонова. Интеллигент до мозга костей, женщина, которая и в своем преклонном возрасте не пасует перед трудностями, а какую работу она проделала для восстановления нашего с вами культурного наследия. Я, наверное, могу перечислять бесконечно. И, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, все эти примеры говорят о том, что настоящая леди – это очень сильная, влиятельная личность, которую нельзя не заметить.



- Не кажется ли вам, что вместе с эмансипацией серьезно возросли и требования общества к женщине – при всей утонченности, прекрасная леди сегодня должна быть блестяще образована, профессионально успешна, счастлива в браке. Она должна посвящать свое время семье и работе, при этом саморазвиваться, следить за собой, заниматься йогой, мешать смузи, путешествовать и вдохновлять окружение на подвиги. Как выжить в этих условиях?



- Интересный вопрос. На мой взгляд, леди следует думать о том, прежде всего, нужны ли эти требования общества ей самой. Если человек счастлив внутри себя, он будет создавать и соответствующую атмосферу вокруг. Главное, обрести внутренний мир, гармонию и понимание того, что вы хотите от жизни. Мы живем в обществе потребления, оно всегда будет стараться «выжать» из нас максимум и, если подстраивать свою жизнь под навязываемые стандарты, не решая для себя самой, кто я, зачем мне это и, почему я это делаю, то можно легко растратить время зря и прожить бесцельную жизнь. Одно дело, что требует от тебя общество, другое – что ты сама требуешь от себя. Чтобы быть достойным членом общества в любом случае начать придется с того, чтобы быть достойным человеком по сути. И вот если понять тот простой принцип, что главное, что мы действительно должны сделать, – это воспитать самих себя, будет намного проще выжить в условиях всеобщих «должна». Самодостаточному развивающемуся человеку стандарты общества не страшны, он сам по себе становится образцом для подражания.





Мария КАПУСТИНА