Метеоролог: на этой неделе температура воздуха повысится

Метеоролог Алексей Сафонов рассказал, когда москвича ожидать тёплую погоду. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха постепенно начнёт повышаться.

"В течение недели ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во вторник температура поднимется до 24 градусов. А в среду, четверг и пятницу ожидается около 22 градусов тепла. Также станет теплее в ночное время", - передаёт слова эксперта "Московская газета".

По словам эксперта, атмосферное давление практически не будет меняться и составит 743 мм ртутного столба.

Синоптик отметил, что темные тучи, нависшие над городом, свидетельствуют о прохождении теплого атмосферного фронта, а ветер в скором времени сменится на южный. Сафонов добавил, что жаркие деньги вернутся в столицу после 23 июля.