Метеоролог: на этой неделе температура воздуха повысится
16 июля 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Метеоролог Алексей Сафонов рассказал, когда москвича ожидать тёплую погоду. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха постепенно начнёт повышаться.
"В течение недели ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во вторник температура поднимется до 24 градусов. А в среду, четверг и пятницу ожидается около 22 градусов тепла. Также станет теплее в ночное время", - передаёт слова эксперта "Московская газета".
По словам эксперта, атмосферное давление практически не будет меняться и составит 743 мм ртутного столба.
Синоптик отметил, что темные тучи, нависшие над городом, свидетельствуют о прохождении теплого атмосферного фронта, а ветер в скором времени сменится на южный. Сафонов добавил, что жаркие деньги вернутся в столицу после 23 июля.