«Локомотив» - «Рубин» закончился ничейным результатом 1:1

Сегодня, 15-го июля, на столичном стадионе «РЖД Арена» состоялся заключительный матч первого тура чемпионата России 2019/20 между командами «Локомотив» и «Рубин». Арбитр встречи Михаил Вилков (Нижний Новгород).«Локомотив» подходит к матчу в ранге серебряного призера прошлого чемпионата, обладателя кубка и суперкубка России. «Рубин» завершил сезон на 11-м месте.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня многие от "Локомотива" ждут победы, но матчи первого тура уже показали, что у фаворитов на старте чемпионата есть проблемы в атаке, некоторые из них и вовсе уже успели проиграть, так что посмотрим, сможет ли команда Юрия Сёмина стартовать в новом сезоне Премьер-лиги с победы.

Игра пока проходит в центре поля. Опасный стандарт заработали москвичи, но удар Эдера прошёл выше ворот. Данченко с правого фланга выполнил передачу во вратарскую «паровозов», Гилерме спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. Больше мячом владеют «железнодорожники», команды выбрали открытый футбол, прессинг включается только около штрафной соперника. Алексей Миранчук по центру прошёл к штрафной площади, раскачал Коновалова, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.«Рубин» в прошлом сезоне долгое время считался одним из главных кандидатов на место в еврокубках, но во втором круге команда Курбана Бердыева сыграла очень слабо, главной потерей для команды из Казани стала отставка Курбана Бердыева. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Шаронов.

Долгое комбинирование «Рубина» с мячом на своей половине поля не завершается атакой по воротам Многовато мелких фолов стало в нашем матче в последние минуты. Таким образом командам немного проще держать оборону всё же.

На 22 мин арбитр назначает пенальти в ворота «Рубина», пробивал Антон Миранчук и попадает в перекладину ворот, счет не открыт: голкипер «Рубина» Дюпин прыгнул в правый угол ворот, но мяч в итоге попал в перекладину, а далее уже защитники "Рубина" смогли перехватить мяч. Сразу же казанский клуб провёл ответную атаку, которую ударом в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади завершал Могилевец, Гилерме сложился и намертво забрал мяч в руки.

Мобильная атака у «Локомотива», они больше создают голевых моментов, но пока без везения, удачи и фарта, а в футболе без этих составляющих никуда, как-то не заладился матч у «Локомотива». Можно сказать, что у Локо сейчас один из сильнейших составов в России – сильнее, возможно, только у Зенита. Тем не менее казанцы показывают агрессивный, жёсткий футбол И вот ещё один момент создаёт "Рубин". Девиташвили ушёл от Рыбуса, а затем с левого угла штрафной площади попытался переиграть Гилерме, который вышел из ворот, но голкипер "Локомотива" сыграл великолепно и в ближнем бою выловил мяч.

Звучит свисток арбитра -1-й тайм завершен. По итогам первого тайма "Локомотив" и "Рубин" показали довольно неплохой футбол. Обе команды создавали моменты, но при этом забить пока так никто и не смог. Пару раз свою команду выручал Гилерме. Антон Миранчук имел в середине тайма отличный шанс вывести "Локомотив" вперёд, но он с пенальти пробил в перекладину. Будем надеяться, что во втором тайме игра будет не хуже, но при этом команды всё же начнут забивать.

Во 2-ом тайме команды продолжили позиционные атаки, без обострения. "Локомотив" сейчас наверняка попытается более активно начать играть первым номером, посмотрим, будет ли "Рубин" также стараться активно отвечать, всё же пока у казанского клуба в атаке также всё получается неплохо, прижиматься к своим воротам и играть лишь на "ноль" смысла нет. Данченко с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Марков принял мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в Живоглядова, после этого он полетел под перекладину, но Гилерме сыграл без ошибок и забрал мяч в руки. Много позиционной игры у ворот «Локомотива», но без обострения и нет передачи для нанесения точного удара по воротам.Довольно высокий прессинг временами старается использовать "Рубин", это даёт свои плоды. Из центра поля вновь у "Рубина" последовала безадресная передача в центр штрафной площади "Локомотива", Гилерме при игре на выходе забрал мяч в руки.

На 66 мин. Алексей Миранчук исполнил штрафной: Алексей со стандарта шикарно пробил в правый угол ворот, Дюпин был в левом, при этом Юрий не увидел сразу момент удара, а Миранчук направил мяч точно под штангу, по итогу голкипер "Рубина" не успел среагировать и спасти свою команду, счет открыт 1:0 .Башкиров с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" пока играют без ошибок.Игроки "Локомотива" вновь катают мяч в центре поля, теперь уже "железнодорожники" не особо торопятся атаковать.

На 76 мин.неожиданная красивая комбинация «Рубина» и 18-летний игрок Кварацхелия забивает гол: Данченко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч удачно отскочил от газона на голову Кварацхелии, который сразу же пробил в правый угол ворот, спасти свою команду Гилерме на этот раз не удалось-счет стал равный 1:1 Шесть минут добавил арбитр Михаил Вилков к основному времени матча. Звучит финальный свисток арбитра, фиксируя ничейный результат этого интересного поединка

"Локомотив" в матче первого тура чемпионата России на своём поле не смог переиграть казанский "Рубин". Во втором тайме со стандарта "железнодорожники" всё же смогли открыть счёт за счёт отличного удара Алексея Миранчука. Однако, далее команда Юрия Сёмина слишком рано успокоилась, а казанский клуб продолжал искать счастье в атаке, по итогу после подачи от Данченко бывший игрок "Локомотива" Хвича Кварацхелия точным ударом головой в правый угол ворот сравнял счёт в матче. В концовке встречи московский клуб вновь прибавил, "Локомотив" старался вырвать победу, но ударов по воротам Дюпина не было, что в итоге помогло "Рубину" выстоять и начать новый сезон с довольно неплохого результата.