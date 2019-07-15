Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в рамках оптимизации системы духовного образования планирует ликвидировать Сретенскую семинарию в городе Москве. Митрополит Тихон - руководитель семинарии - от этой новости оказался смятенным и раздавленным.



В СМИ неоднократно сообщалось, что патриарх Тихон является одним из главных претендентов на престол патриарха. Он вхож во многие кабинеты Кремля. Вместе с этим его считают духовником президента.



Многие известные священнослужители отмечают, что патриарх Кирилл почувствовал угрозу и решил убрать с поля зрения одно из самых лучших учебных заведений по подготовке священников в России.



Крупными семинариями в стране считаются Московская, Санкт-Петербургская и Сретенская. Причём Сретенская отличалась от столичной только названием. В учебном заведении отца Тихона была введена двухступенчатая система образования как в обычных вузах. По определённым показателям Сретенская семинария обходила столичные учебные духовные заведения.



Глава комитета церковных образовательных учреждений Максим Козлов указывал, что Сретенская семинария является одной из самых лучших в стране. Почти 70% выпускников трудятся в церквях. Но это не помешало патриарху Кириллу объединить Сретенскую и Московскую семинарии в одно заведение.



Официальное объяснение слияния простое - семинаристы будут ближе к библиотекам и научным центрам столицы. Но, как заметил опальный протодиакон Андрей Кураев, в столице есть семинарии, которые по показателям уступают Сретенской школе в несколько раз. Однако их никто не «оптимизирует».



Но логика борьбы в любой системе очень проста. Необходимо убрать сильного конкурента. Всё это повлечёт за собой негативные тенденции. У людей может пропасть вера в благие дела. В Сретенский монастырь и семинарию были вложены огромные средства. Навряд ли люди второй раз захочет вкладывать деньги в проект, который волею патриарха может закрыться.



Оптимизация патриарха Кирилла отрежет источники финансирования многих духовных проектов, которые были подвязаны через Сретенскую семинарию.



За период своего правления патриарх Кирилл сумел выстроить жёсткую систему управления Русской православной церковью. Ему не может перечить ни один священник. Такой системе может позавидовать лидер любого государства.



