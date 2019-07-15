Синоптики о погоде в Москве на этой неделе: жары точно не будет

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в понедельник, 15 июля, рассказал о погоде в Москве на этой неделе. По его словам, жары в городе ждать не следует.

По словам синоптика, в ближайшие дни ожидается "плавное потепление". К среде столбики термометров могут подняться до 23-27 градусов, передает сегодня днем RT. В ночное время температура воздуха в столице не будет превышать 10-12 градусов выше нуля.

Цыганков отметил, что циклон никуда не ушел. Пока он будет находиться на территории столичного региона, в Москве будут небольшие дожди.