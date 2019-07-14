"Этот танец - неуважение к обществу", в Брянске танцовщицу вызвали в полицию из-за тверка

В России объявили тверк вне закона. Как иначе объяснить ситуацию, когда танцовщиц вызывают в полицию за его исполнение и штрафуют. Полиция Брянска вызвала на допрос местную танцовщицу Алену Червякову, которая выложила в Сеть видео, где она вместе с другими девушками танцует тверк на фоне деревьев.

Ранее Червякову уже штрафовали за танец у памятника «Курган Бессмертия», и теперь полиция, видимо, пристально следит за ее «творчеством», пытаясь найти в ее действиях неуважение к обществу.

«Пусть скажет спасибо, что за тверк в 2019 не посадили», «Если с монументом всё было понятно, то что не так с деревьями? Может, их взращивали ветераны?», - задаются вопросами комментаторы в Сети.