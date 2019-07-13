«Это не так, конечно», — сказал Кикабидзе про свои «тайные корпоративы» в России
13 июля 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу информации о том, что он тайно выступает в России на корпоративах и хорошо на них зарабатывает.
Народный артист России Борис Клюев, с которым Кикабидзе снимался в советском фильме "ТАСС уполномочен заявить", рассказал накануне о приездах грузинского актера на "тайные корпоративы" в Россию. Якобы подписываются договоры о неразглашении его выступлений на российской территории. Кикабидзе опроверг эту информацию. "Первый раз слышу. Это не так, конечно", — сказал он корреспонденту "URA.RU".
Не секрет, что Вахтанг Кикабидзе постоянно заявляет, что в Россию он не приедет, и поддерживает грузинские власти.
Российский политик Алексей Пушков считает, что Кикабидзе занимает позицию грузинского националиста.
Напомним, широкую популярность Кикабидзе получил, снявшись в советским фильме "Мимино".