«Это не так, конечно», — сказал Кикабидзе про свои «тайные корпоративы» в России

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу информации о том, что он тайно выступает в России на корпоративах и хорошо на них зарабатывает.

Кикабидзе тайно приезжает в Россию выступать на корпоративах и "хорошо зарабатывает", - рассказал актер Борис Клюев

Народный артист России Борис Клюев, с которым Кикабидзе снимался в советском фильме "ТАСС уполномочен заявить", рассказал накануне о приездах грузинского актера на "тайные корпоративы" в Россию. Якобы подписываются договоры о неразглашении его выступлений на российской территории. Кикабидзе опроверг эту информацию. "Первый раз слышу. Это не так, конечно", — сказал он корреспонденту "URA.RU".

Не секрет, что Вахтанг Кикабидзе постоянно заявляет, что в Россию он не приедет, и поддерживает грузинские власти.

Российский политик Алексей Пушков считает, что Кикабидзе занимает позицию грузинского националиста.

Напомним, широкую популярность Кикабидзе получил, снявшись в советским фильме "Мимино".