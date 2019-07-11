Хорошее дело аниме не назовут?

С каждым годом в мире в целом и в России в частности неуклонно растёт популярность японской анимации и комиксов, в простонародье известных как аниме и манга. Увлечение этим даже сформировало особую субкультуру, называемую «отаку». Но, несмотря на относительную популярность, существует много негативных стереотипов об аниме и тех, кто им увлекается, в особенности среди родителей подростков. Оправданы ли их страхи?



В первую очередь, это несоответствие между тем, чего ожидаешь от яркого цветного мультфильма, и тем, чем он оказывается на самом деле. В России принято считать, что мультфильмы создаются исключительно для детей и должны быть добрыми, понятными и с однозначной черно-белой моралью. Но аниме – это не только детские мультики. Однако смущает обычно не глубинный смысл, а открытая демонстрация насилия или взрослых шуточек.



На одном из психологических сайтов встречалось мнение, что изображение отрицательных персонажей с привлекательной внешностью противоречит внушаемому с детства шаблону о тождественности красоты и добра. Это, как объяснялось, может привести к формированию у подростка неверных ценностных ориентиров и выбору плохого примера для подражания. Также аниме обвиняют в создании зависимости, сродни наркотической, формировании агрессивного поведения.



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