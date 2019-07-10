Общественники настаивают на безопасных переходах во всем Хабаровском крае

Один из жителей Хабаровска более двух месяцев простоял в пикете, чтобы городские власти обратили внимание на проблему опасных переходов к общеобразовательным школам.

Сегодня мэр краевой столицы наконец заявил о том, что найден подрядчик для обустройства пешеходных переходов к 37 школам краевой столицы.

Однако этого недостаточно, считают общественники. На сегодняшний день городская администрация предлагает оснастить переходы одноцветными светофорами. По мнению общественников, это не позволит в полной мере контролировать ситуацию на дороге. По мнению неравнодушных граждан, необходимо обустроить переходы полноценными трехцветными светофорами.

- Сообщается об оборудовании нерегулируемых пешеходных переходах. Мое мнение такое, что только трехсекционный светофор поможет обеспечить равнозначное понимание дорожной ситуации и для пешехода, и для водителя. Да, такие светофоры дороже, но ведь речь о безопасности детей. Помимо столичных объектов, реконструкции требует львиная доля пешеходных переходов к школам в крае. Да, в отдаленных районах не так актуальна проблема светофоров, поскольку движение на дорогах не такое оживленное, как в краевой столице. Но есть другая проблема – с освещением. Особенно во время дождя и снегопада – в непогоду зачастую видна только одна часть дороги. Поэтому необходимо обеспечить все краевые объекты полноценным освещением, - уверен председатель Совета РО одной из политический партий Игорь Глухов.