//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Общественники настаивают на безопасных переходах во всем Хабаровском крае

10 июля 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Общественники настаивают на безопасных переходах во всем Хабаровском крае

Один из жителей Хабаровска более двух месяцев простоял в пикете, чтобы городские власти обратили внимание на проблему опасных переходов к общеобразовательным школам.

Сегодня мэр краевой столицы наконец заявил о том, что найден подрядчик для обустройства пешеходных переходов к 37 школам краевой столицы.

Однако этого недостаточно, считают общественники. На сегодняшний день городская администрация предлагает оснастить переходы одноцветными светофорами. По мнению общественников, это не позволит в полной мере контролировать ситуацию на дороге. По мнению неравнодушных граждан, необходимо обустроить переходы полноценными трехцветными светофорами.

- Сообщается об оборудовании нерегулируемых пешеходных переходах. Мое мнение такое, что только трехсекционный светофор поможет обеспечить равнозначное понимание дорожной ситуации и для пешехода, и для водителя. Да, такие светофоры дороже, но ведь речь о безопасности детей. Помимо столичных объектов, реконструкции требует львиная доля пешеходных переходов к школам в крае. Да, в отдаленных районах не так актуальна проблема светофоров, поскольку движение на дорогах не такое оживленное, как в краевой столице. Но есть другая проблема – с освещением. Особенно во время дождя и снегопада – в непогоду зачастую видна только одна часть дороги. Поэтому необходимо обеспечить все краевые объекты полноценным освещением, - уверен председатель Совета РО одной из политический партий Игорь Глухов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Дворы Хабарского края благоустроят на 460 млн рублей

Дворы Хабарского края благоустроят на 460 млн рублей 11:37

Дворы в Хабаровском крае будут благоустроены на 460 миллионов рублей. К осени все объекты по программе должны будут преобразиться. Заявки подали 47 муниципальных образований. >>
Общественники настаивают на безопасных переходах во всем Хабаровском крае

Общественники настаивают на безопасных переходах во всем Хабаровском крае 11:35

Один из жителей Хабаровска более двух месяцев простоял в пикете, чтобы городские власти обратили внимание на проблему опасных переходов к общеобразовательным школам. >>
Еще трех косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустят в Хабаровском крае

Еще трех косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустят в Хабаровском крае 10:41

Из бухты Средняя в Приморском крае в Охотское море выпустят вторую партию узников «китовой тюрьмы». Свободу в Хабаровском крае обретут еще три косатки. >>
В Хабаровске наконец займутся пешеходными переходами около школ

В Хабаровске наконец займутся пешеходными переходами около школ 10:04

Активисты ОНФ били тревогу еще в прошлом году >>
В Хабаровском крае граждане 50+ пройдут переквалификацию WorldSkills

В Хабаровском крае граждане 50+ пройдут переквалификацию WorldSkills 09.07 15:02

В Хабаровском крае граждане предпенсионного возраста смогут бесплатно посещать курсы по переквалификации на базе академии «Ворлдскиллс Россия». Такую возможность обеспечивает федеральный проект «Старшее поколение» в рамках нацпрограммы «Демография». >>
Хабаровский край отправил первую партию гуманитарной помощи в Иркутскую область

Хабаровский край отправил первую партию гуманитарной помощи в Иркутскую область 09.07 14:59

В Хабаровском крае граждане активно включились в сбор вещей и предметов первой необходимости для пострадавших от крупномасштабного наводнения в Иркутской области. Инициативу Красного креста поддержали и предприниматели. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Замначальника жд-станции в Хабаровске попалась на 12,5-миллионной взятке

Замначальника жд-станции в Хабаровске попалась на 12,5-миллионной взятке 09.07 14:30

Эту сумму железнодорожница получила от предпринимателей >>
Столица ДФО переехала из Хабаровска во Владивосток только формально

Столица ДФО переехала из Хабаровска во Владивосток только формально 09.07 12:56

Столицей Дальнего Востока Хабаровск перестал считаться в конце 2018-го. С этого времени главный город макрорегиона – Владивосток. Но вот «переехала» столица только формально. Например, затягивается переезд полпредства и министерств. >>
Инвесторы отворачиваются от скандального Хабаровского края

Инвесторы отворачиваются от скандального Хабаровского края 09.07 12:03

96,8% - таков на сегодняшний день индекс промышленного производства в Хабаровском крае. Инвесторы все менее охотно несут в регион свои деньги. Наибольшие потери понесли деревообрабатывающая отрасль, мебельное производство, полиграфия, а также производство лекарственных препаратов. >>
Семь миллионов рублей на волонтеров получит Хабаровский край

Семь миллионов рублей на волонтеров получит Хабаровский край 08.07 17:52

Государственную субсидию в размере 6 921,4 тысяч рублей получил Хабаровский край в конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Из 61 региона-участника были субсидированы только 31. >>
В Хабаровском крае обострилась угроза лесных пожаров

В Хабаровском крае обострилась угроза лесных пожаров 08.07 17:52

В Хабаровском крае установилась жаркая погода. Вместе с долгожданным летним теплом она принесла в края опасность лесных пожаров. >>
Общественники добились ремонта дороги в Хабаровском крае

Общественники добились ремонта дороги в Хабаровском крае 08.07 16:27

В Хабаровском крае дорогу краевого значения в Ванино наконец отремонтировали. Ремонта удалось добиться активистам Народного фронта. >>

//Новости ADWILE

Главный дорожник Хабаровска уволен из мэрии и отправлен в СИЗО

Главный дорожник Хабаровска уволен из мэрии и отправлен в СИЗО 08.07 12:21

Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо отправился на два месяца в СИЗО. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. По мнению следователей, чиновник хотел незаконно обогатиться на четыре миллиона рублей. >>
Инженерное моделирование будет внедрено в производство НПЗ в Хабаровском крае

Инженерное моделирование будет внедрено в производство НПЗ в Хабаровском крае 08.07 09:30

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод приступил к внедрению системы инженерного моделирования процессов нефтепереработки. Теперь благодаря цифровым технологиям можно будет оптимизировать технологические процессы, а также снизить издержки и получать продукцию большей экономической эффективности. >>
В Хабаровском крае увеличивается рост онкологических заболеваний

В Хабаровском крае увеличивается рост онкологических заболеваний 07.07 10:35

Рост заболеваемости злокачественными образованиями в регионе составил 13% с 2016 года. Об этом заявил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько в ходе доклада. >>
Нацпроекты в Хабаровске контролируют федеральные депутаты

Нацпроекты в Хабаровске контролируют федеральные депутаты 07.07 10:17

В Хабаровске на сегодняшний день реализуется несколько федеральных программ. Их реализация контроле федерального парламента. >>
В Хабаровске тысячи горожан эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах

В Хабаровске тысячи горожан эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах 07.07 10:16

Звонки о заминированных ТЦ поступают в полицию >>
Приморские узники «китовой тюрьмы» обрели свободу в Хабаровском крае

Приморские узники «китовой тюрьмы» обрели свободу в Хабаровском крае 06.07 11:42

Стало известно о состоянии первых узников приморской «китовой тюрьмы», выпущенных в воды Охотского моря в Хабаровском крае. Прогнозы специалистов оптимистичны. >>

//Новости МирТесен

В школе Хабаровска предотвратили терракт

В школе Хабаровска предотвратили терракт 06.07 11:41

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подтвердил предотвращение терракта в одной из общеобразовательных школ Хабаровска. Об этом он заявил в соде выездного совещания на космодроме Восточный. >>
Хабаровский край готовится к подтоплению

Хабаровский край готовится к подтоплению 06.07 11:38

В Хабаровском крае велика угроза подтопления огородов и сенокосов в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь прогнозируется стремительный подъем уровня воды в реке Уда. >>
Из Охотского района в Хабаровск стало дешевле летать

Из Охотского района в Хабаровск стало дешевле летать 05.07 16:36

«Пилотный режим» введен для отдаленного района Хабаровского края >>

//Новости партнеров

В ночном небе над Хабаровском «погремел бой»

В ночном небе над Хабаровском «погремел бой» 05.07 16:15

Истребительный авиаполк Восточного военного округа провел летно-тактические по ведению ночного воздушного боя. Экипажи Су-35С патрулировали воздушное пространство. >>
В Хабаровском крае ожидаются горячие выборы в региональную думу

В Хабаровском крае ожидаются горячие выборы в региональную думу 05.07 13:01

В Хабаровском крае намечаются жаркие выборы за места в краевой думе. Идти самовыдвиженцем принял решение экс-секретарь ЕР, председатель Закдумы Сергей Луговской. >>
В Хабаровске задержали за взятку начальника дорожного управления

В Хабаровске задержали за взятку начальника дорожного управления 05.07 12:13

В Хабаровске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо. Ему вменяют незаконное получение 4 миллионов рублей. >>

//Новости СМИ2

Путина с ограничениями началась для рыбопромышленников Хабаровского края 05.07 08:55

Рыбопромышленным предприятиям Хабаровского края официально разрешено вести рыбным промысел с 5 июля. На Амуре и Амурском лимане введено ограничение, а потому ловить рыбу можно исключительно в Северо-Охотоморской подзоне. >>
Телекомпании Хабаровского края начнут вещать с сурдопереводом

Телекомпании Хабаровского края начнут вещать с сурдопереводом 04.07 16:32

Начиная с 2020 года, все работающие на территории Хабаровского рая телекомпании обязаны будут выпускать в эфир свои программы исключительно с сурдопереводом. Под минимум попадает пять процентов от всего недельного контента. >>
Бывший губернатор Хабаровского края оставлен под арестом

Бывший губернатор Хабаровского края оставлен под арестом 04.07 15:57

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев снова остался под арестом. Срок экс-главе региона на этот раз продлили до 27 августа. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Система пошла вразнос?
2

Уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ «Змеем Горынычем» сняли на видео
3

Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно
4

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну. Успокойтесь", - рассуждают жители Грузии после решения по санкциям
5

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры