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В России дикий медведь отобрал шашлык у туристов

7 июля 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

В России дикий медведь отобрал шашлык у туристов
Фото: pixabay.com

В Красноярском крае к отдыхающим туристам присоединился медведь! Хищник вышел из леса на запах шашлыка, которым и решил полакомиться. При этом животное не смутили ни люди, ни разведённый костёр.

Пикник с медведем произошёл вблизи Норильска в популярном для отдыха месте под названием Красные камни, передаёт «Российская газета». Косолапый вышел к месту, где отдыхали туристы, и начал хозяйничать. Он распотрошил пакеты с едой и угостился шашлыком. Тем временем хозяева продуктов спрятались в соседних кустах, откуда снимали на видео действия незваного гостя. По их словам, медведь ушёл обратно в лес сразу же, как только наелся. При этом людей хищник не тронул.

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