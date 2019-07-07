Стало известно, как в ОСК зарабатывали на «мертвых душах»

К четырем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство приговорили главу крымского представительства Объединенной судостроительной корпорации Игоря Дрея. В распоряжении «Аргументов недели» оказался приговор суда, в котором расписана схема махинации.

Приговор не окончательный. Он еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

О самом деле ранее уже рассказывалось. Махинация была провернута, когда Игорь Дрей был директором севастопольского филиала «Звездочка».

Деньги были похищены в результате фиктивного трудоустройства жителя Севастополя на севастопольский филиал Звездочки. На работе мужчина не появлялся, однако зарплата ему перечислялась.

Как установил суд поводом для махинаций стали недомолвки. Игорь Дрей пригласил на руководящую должность в Севморзавод своего знакомого. Тот был недоволен размером заработной платы, и директор севастопольского филиала «Звездочки» предложил вариант фиктивного трудоустройства. После этого возник вопрос законности подобной схемы, и Дрей пояснил, что «согласовал данный вопрос с руководством ОСК».

Размер ущерба оценен в сумму 1338964,68 рублей. Игоря Дрея суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Он обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности на два года.

Остальным фигурантам уголовного дела также назначены условные сроки от одного года до трех лет. Одному из них также вменили в обязанность выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.