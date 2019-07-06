На берегу Волги нашли кости возрастом в 10 тысяч лет

Научная группа музея-заповедника "Старая Сарепта" отправилась в экспедицию на берег реки Волги. Поиски специалистов увенчались успехом: им удалось найти кости возрастом в 10 тысяч лет.

На речной отмели экспедиция обнаружила примерно 50 костей, которые принадлежали первобытному бизону (Bison Priscus). Этот вид жил в эпоху позднего плейстоцена и вымер порядка десяти тысяч лет назад.

Кроме того, "добычей" исследователей стали фрагменты рогов древнего лося и благородного оленя. Изучение места, которое можно считать кладбищем древних животных, в настоящий момент продолжается.