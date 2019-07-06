Почему никто не ищет владельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» - миллиардера, виновного в гибели 40 детей?

Польша выдает России Вячеслава Вишневского, одного из виновных в гибели 40 детей в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Вишневский был директором, но, по сути, исполнял приказы собственника, котрого никто не ищет.

Дениса Штенгелова, не желая сидеть в тюрьме, также бежал. правда не в Европу, а чуть дальше - в Австралию. Сейчас Штенгелов живет в пентхаусах 323-метрового небоскреба Q1 Tower и управляет 40 полями для гольфа и теннисной академией. В элитной школе Southport на тихоокеанском побережье учился и сын миллиардера Иван Штенгелов. В соцсетях Ваня рассказывает о семейном частном самолёте, фотографируется с игроками мадридского «Реала», рекламирует горнолыжную экипировку в Альпах и называет себя «русской мафией».

После пожара миллиардер Штенгелов получил премию «Меценат года» и, как пишет telegram-канал «Фуляр для виолончели», раздал рекордное количество взяток. Может поэтому его никто ни искать, ни наказывать не собирается?