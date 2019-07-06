Врач назвал главные ошибки женщин при интимной близости

Сексолог из Университета Дьюка Лори Уотсон обозначила 5 самых распространенных ошибок мужчин во время любовных утех с партнершей. Так, заблуждением является излишнее беспокойство о длительности эрекции и стремление как можно быстрее начать половой акт.

Сексологи делают акцент на важности поцелуев и предварительных ласк. Знание различных нюансов интимной близости, по мнению экспертов, даст возможность значительно разнообразить интимную жизнь, пишет портал Дни24.

Врач-сексолог Александр Полеев, в свою очередь, подготовил список женских ошибок во время половой близости. Оказалось, что из-за чрезмерного стеснения женщина не может в полной мере расслабиться, сообщает НСН. Женщине необходимо полностью довериться партнеру и поделиться своими желаниями.

"Она обнаженная, она вступает в интимную связь, не будучи при этом, к примеру, женой этого человека. Она волнуется и думает, будет ли это постоянные отношения или это разовая связь? Если говорить о чисто сексуальности, женщина стесняется сказать, что ей нужно больше предварительных ласок", - пояснил врач.